CARENTINO - Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti lungo la provinciale 240 nei pressi dell’abitato di Carentino per un incidente stradale che ha visto coinvolte un'autovettura ed un autocarro.

La squadra giunta sul posto ha messo in sicurezza lo scenario e in collaborazione con il personale sanitario ha provveduto ad estrarre da uno dei due veicoli un ferito. Si tratta di una donna di 60 anni, trasportata in codice rosso all'ospedale di Alessandria.

Sul posto Carabinieri della stazione di Castellazzo.