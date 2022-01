Alessandria: scontro all'incrocio, traffico rallentato

ALESSANDRIA - Traffico rallentato in via Maggioli, angolo via Campi, per un incidente avvenuto poco fa tra due vetture una Fiat 500 e una Ford Ka. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Alessandria che dovranno accertare l'esatta dinamica dello scontro all'incrocio. Fortunatamente i protagonisti non hanno riportato lesioni serie.