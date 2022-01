Celesia torna al Toro. E va in C

ALESSANDRIA - Tre presenze, poco più di cento minuti. Spazi chiusi per Christian Celesia, difensore classe 2002, che è rientrato dal prestito al Torino.

La società granata ha subito girato il centrale alla Paganese, formazione impegnata nella lotta per la salvezza nel girone C della Lega Pro. Anche gli infortuni hanno condizionato il rendimento dell'under che è stato utilizzato, oltre che contro la Rondinelle, anche contro Lecce e Perugia.

Il giorno di Gori?

Da Frosinone c'è la convinzione che l'accordo, con l'Alessandria e il giocatore, finalmente sia stato raggiunto e che Mirko Gori oggi potrà arrivare in città per le visite e per aggregarsi al nuovo gruppo. Ma è una trattativa che, dai primi giorni di mercato, ha avuto un andamento così altalenante da richiedere conferme concrete per il centrocampista classe 1993, che arriverebbe con un prestito secco.