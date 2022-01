La troupe di "Freedom" in Cittadella

ALESSANDRIA - E' stato il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco ad accogliere, ieri in Cittadella, la troupe di "Freedom - Oltre il confine", la trasmissione televisiva di Italia1 ideata e condotta da Roberto Giacobbo. Le telecamere sono arrivate in fortezza per effettuare delle riprese in vista di una puntata che andrà in onda prossimamente sul canale Mediaset.