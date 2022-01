Berutti, compleanno con voto "presidenziale"

ALESSANDRIA - Da sindaco di Montemarzino a senatore. Di più, a "grande elettore" per il presidente della Repubblica. In mezzo una carriera importante, essendo anche stato sindaco di Tortona e consigliere regionale.

Alle 15 e pochi minuti di oggi, Massimo Berutti è stato chiamato per scegliere il successore di Sergio Mattarella. Voterà scheda bianca, come tutti quelli del suo gruppo (e non solo), ovvero Coraggio Italia, formazione nata da quel Cambiamo che, a sua volta, si è staccato da Forza Italia, per iniziativa del governatore della Liguria, Giovanni Toti.

In realtà, ufficialmente, dallo scorso dicembre 2021 la sua componente di appartenenza ha la denominazione di Idea.Cambiamo?Europeisti-Noi di centro.

La scheda

Se la ricorderà per un po' la giornata odierna, Berutti. E' infatti quella del suo 55esimo compleanno. E' nato a Tortona, risiede a Montemarzino, ha fatto l'agente di commercio. Attualmente è membro della commissione permanente Lavori pubblici e Comunicazione, ed è segretario della "Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati".