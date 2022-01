Regione Piemonte, ok a sei nuovi ospedali: c'è anche Alessandria

TORINO - Approvata dal Consiglio regionale del Piemonte la proposta di deliberazione sugli investimenti in edilizia sanitaria per realizzare sei nuove strutture che si aggiungono alle due già programmate nella precedente legislatura (le Città della salute di Torino e Novara). Il provvedimento è passato con i voti favorevoli della maggioranza e la presenza in Aula dei consiglieri delle opposizioni.

È previsto un finanziamento dell’Inail di quasi 1,285 miliardi di euro per le nuove strutture che saranno localizzate a Torino (185 milioni), Ivrea (140 milioni), Vercelli (155 milioni), Savigliano-Saluzzo-Fossano (195 milioni), Alessandria (300 milioni), Cuneo (310 milioni).

L’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, ha riferito di “uno studio sulle necessità ospedaliere” partito circa due anni fa che ha evidenziato “una rete vetusta, addirittura alcune strutture risalgono al 1750, e bisognosa di interventi di impiantistica, antisismici e antincendio. Adeguamenti costosissimi per gestire le moderne esigenze sanitarie che ci ha convinto ad adottare una strategia di rinnovo del patrimonio sanitario. Una decisione che è stata resa ancor più necessaria a seguito della eccezionale sollecitazione al servizio sanitario che si è dovuta fronteggiare a causa della pandemia”.