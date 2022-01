Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dopo i fatti di violenza in città?

ALESSANDRIA - C'è ovviamente preoccupazione per quanto è accaduto ieri pomeriggio in città e anche il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco sta approfondendo la questione: domani, a quanto filtra da Palazzo Rosso, verranno mossi i passi a livello istituzionale per monitorare da vicino l'ennesimo problema sicurezza, così come appare scontata la richiesta alla Prefettura della convocazione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza.

"Situazione insostenibile"

"La situazione ormai è insostenibile, e peggiora di giorno in giorno": il segretario cittadino del Partito Democratico, Rapisardo Antinucci, è netto sul tema sicurezza.

"I fenomeni ormai si susseguono ogni fine settimana - prosegue - Il centro di Alessandria appare in balia di gruppi di ragazzi che terrorizzano coetanei e non solo. Occorre intervenire al più presto, anche se ovviamente il problema è complesso: sarebbe strumentale addossare tutte le colpe all'amministrazione, perché un ruolo fondamentale lo hanno pure le leggi, la magistratura e le forze dell'ordine, ma ricordo che nel 2017 questa maggioranza venne eletta all'insegna della parola d'ordine 'sicurezza'. E non mi sembra che le cose siano molto migliorate, anzi...".