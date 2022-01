ALESSANDRIA - L'ingresso della Nord è a pochi passi. Riaprirà fra una settimana per Alessandria - Benevento, ma il popolo grigio traduce, nei fatti, la passione ogni giorno e non conosce rinvii o pause. Ed esprime, anche, l'affetto per chi questa passione la manifesta da quando, ragazzo, è stato fra i fondatori degli Ultras '74.

"Capo Mario, lotta da Ultrà" è la scritta sullo striscione realizzato dalla Brigata Spinello, posizionato vicino al Moccagatta. Dedicato a Mario Di Cianni, lo 'slo' dell'Alessandria, "un capo, un amico" che in questi giorni ha condiviso, con tutti, la notizia della partita, più difficile, che sta combattendo.

Molte le testimonianze: una sfida delicata e complicata, ma Mario è uno che ha sempre lottato e sa che tutto il popolo grigio - e la società che ha respinto le sue dimissioni, in testa il presidente Luca Di Masi - è con lui.