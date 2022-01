Arrighini, quasi sì alla proposta della Reggiana

ALESSANDRIA - Andrea Arrighini si è allenato anche oggi, come sempre, con i compagni, al centro sportivo Michelin.

Ora la pausa fino a lunedì, quando l'Alessandria ricomincerà la preparazione in vista della prima gara del 2022, sabato 22, contro il Benevento. Ma fra 48 ore l'attaccante potrebbe essere a Reggio Emilia.

Un interesse già da inizio mercato e poi una trattativa che, negli ultimi giorni, ha vissuto una accelerazione, perché le proposte della 'Regia', capolista in serie C, sono molto interessanti per l'attaccante grigio, in scadenza: contratto fino a giugno 2023, con proroga automatica di un ulteriore anno, fino al 2024, in caso di promozione in B.

Una operazione ormai molto vicina alle firme. Sull'argomento giovedì il presidente Luca Di Masi era stato chiaro. "Se Andrea decide di restare siamo felici, perché sappiamo quanto ha dato all'Alessandria e quanto ancora può dare. Comprendiamo, anche, che valuti proposte. Ci tengo a sottolineare che con il giocatore non c'è alcun contrasto, al contario". Evidentemente le offerte che il ds Tosi ha fatto per conto della Reggiana sono convincenti.

Per l'attaccante classe 1990, ad ora, 86 presenze in grigio tra campionato e Coppa Italia, e 20 reti, di cui 13 nell'ultima stagione, pesantissime quelle nei playoff contro Feralpisalò e Albinoleffe.