Alessandria, è il giorno di Luca Coccolo

ALESSANDRIA - "Luca Coccolo oggi firma ed è un giocatore dell'Alessandria". L'annuncio è del presidente Luca Di Masi.

Pronto, dunque, se si giocherà a Vicenza ("stiamo controllando la situazione ora per ora"), a debuttare, "se Longo riterrà che è pronto". Il difensore, classe 1998, arriva in prestito dalla Juventus, dopo una prima parte della stagione alla Spal, in cui ha collezionato solo 4 presenze, in panchina nella sfida con i Grigi. L'ultima gara l'ha giocata l'11 dicembre, contro il Brescia.

Centrale, piede destro, al Moccagatta è 'di casa' per le due stagioni e mezza nella Juventus Under 23, l'anno scorso a gennaio in B alla Cremonese, tre partite con i grigiorossi.

E Gori? "Sapete tutti cosa penso dei giocatori che dicono 'no' una volta all'Alessandria". Dunque non arriverà? "Per il centrocampo ci saranno movimenti. Abbiamo già un elemento molto vicino, che speriamo di chiudere subito dopo Vicenza. Però, ribadisco, non ci saranno rivoluzioni, non ha senso stravolgere questa squadra".

Arrighini piace in C. Ma domenica si giocherà? Tra i biancorossi 16 positivi: la serie B rinvia il recupero di domani con il Lecce

Capitolo partenze: Celesia verso il Siena, Sini in prestito in C. Arrighini? "Non c'è alcun contrasto con il giocatore, al contrario, perché sappiamo tutti quanto Andrea ci ha dato e può continuare a dare all'Alessandria. Comprendiamo anche che, essendo in scadenza, possa valutare proposte di contratti biennali. Solo nel caso decidesse di accettarle, valuteremo un innesto in avanti, altrimenti ben felici di averlo con noi".

