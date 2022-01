Linea Alessandria-Tortona, da domani circolazione regolare

ALESSANDRIA - Da lunedì 10 gennaio riprende la regolare circolazione ferroviaria tra Tortona e Alessandria. È stata infatti completata, nel rispetto dei tempi previsti, la fase di attività propedeutiche alla riapertura della linea Novi Ligure-Pozzolo Formigaro-Rivalta Scrivia-Tortona per i collegamenti sia merci che viaggiatori e per il successivo innesto del Terzo Valico dei Giovi sulla linea storica Alessandria-Piacenza in direzione Milano.

In questa prima fase è stato modificato il tracciato di uno dei due binari della linea storica Alessandria-Piacenza tramite la realizzazione di una curvatura lunga circa 750 metri, adeguati gli impianti ed è stato demolito il binario storico di collegamento tra Tortona e Rivalta Scrivia per il successivo raddoppio della tratta, futura sede del Terzo Valico dei Giovi.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), committente dell’intervento realizzato dal General Contractor guidato da Webuild, con il supporto della Società di Ingegneria Italferr (Gruppo Fs) ha programmato gli interventi al fine di garantire la massima continuità dell’esercizio ferroviario e contenere al minimo gli impatti sulla circolazione esistente.