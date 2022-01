Eccellenza dal 23, il Castellazzo recupera domenica 16

CASTELLAZZO - Questo recupero non s'ha da fare: potrebbe essere il titolo per presentare Castellazzo - Rivoli, penultima di andata dell'Eccellenza, che slitta ancora.

Non disputata il 12 dicembre per neve, era stata fissata per il 29 dicembre e poi per il 6 gennaio, diventato successivamente il 9. E, ora, posticipato al 16 gennaio: la formazione torinese avrebbe comunicato una positività, ma è la situazione generale dei contagi a motivare uno spostamento in avanti della ripresa, come già deliberato in altre regioni.

L'Eccellenza ripartirà, al completo, non il 16, ma il 23, di fatto due settimane dopo la prima versione del calendario. Sempre il 23 saranno in calendario i recuperi di Promozione, Prima e Seconda Categoria, che ricominceranno a pieno ritmo domenica 30, con l'ultima di andata.

Per la Terza, invece, la decisione è di competenza delle delegazioni provinciali, mentre per l'Eccellenza femminile il ritorno si giocherà dal 6 febbraio, preceduto dal recupero di Coppa tra Acf Alessandria e Borghetto.