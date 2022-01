Le nuove sfide del Cristo, con il commercio protagonista

La soddisfazione per i grandi risultati che già sono stati ottenuti, ma anche il desiderio e l'ambizione di crescere ancora. Il 2022 dovrà essere l'anno della consacrazione definitiva per il quartiere Cristo, che ha tanta voglia di vincere le nuove sfide. A trainare, come sempre, sono i commercianti: ecco alcune opinioni, tra bilanci e prospettive.