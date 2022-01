Il dottor Vay, 36 anni all'Infantile

ALESSANDRIA - Alessandria perde uno dei suoi "medici-simbolo", almeno per chi ha avuto a che fare con l'ospedale pediatrico. La scorsa notte è morto il dottor Pietro Adelio Vay, uno dei "volti noti" dell'infantile Cesare Arrigo.

Avrebbe compiuto 82 anni ad aprile. A seguito di problemi di salute, da tempo era ospite della struttura Il Platano. Vedovo, lascia quattro figli, due dei quali - Claudio che fa l'infermiere e Daria, biologa - lavorano all'ospedale cittadino. Gli altri due sono Giulia, che fa la bibliotecaria e Lorenzo, guardiaparco alle Capanne di Marcarolo.

Gli studi a Torino

Era nato nel 1940 a Torino, città in cui aveva completato gli studi e iniziato a lavorare. Nel 1971 vinse il concorso ad Alessandria ed entrò in servizio all'Arrigo dove rimase in organico fino al 2007, quando andò in pensione. Dapprima si dedicò all'attività chirurgica, poi divenne primario del Pronto soccorso.

I funerali saranno fissati nella giornata di domani.