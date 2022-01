La 'battaglia reale'. Da una porta all'altra

TORTONA - 'Battaglia reale'. O, se preferite, 'Royal battle', una disfida tra portieri.

Ciascuno nella sua porta, divisi da 20 metri, raddoppiano l'impegno: devono calciare bene, cercando di sorprendere il 'collega', e segnare, e, al tempo stesso, devono evitare che il tiro del rivale di turno si insacchi. Devono cioè sommare alla qualità naturale, parare, anche quella di scoprirsi eccellenti finalizzatori.

Un gioco coinvolgente per i protagonisti, anche nella nostra provincia grazie all'Accademia Portieri Alessandria, la 'scuola' di specializzazione creata da Corrado D'Ettorre e Andrea Giacobbe, che hanno la loro base operativa al centro sportivo di Lobbi, ma collaborano con alcune società, non solo in provincia, e hanno deciso di chiudere il 2021 proprio con la battaglia, al centro sportivo 'Enrico Cucchi', a Tortona.

"La 'Winter Royal Battle' è stato l'ultimo atto dell'anno e, visto il successo, una idea da sviluppare anche nel 2022, in tutte le stagioni. Un momento di gioco che, però - spiegano D'Ettorre e Giacobbe - mette alla prova anche le abilità tecniche e i progressi di ognuno. E' la versione più strutturata di "rimandi", confronto ludico che, proprio per i tanti consensi, è diventato un appuntamento in molte realtà. Anche Alessandria e la provincia ci sono".

Due gironi

Alla 'battaglia invernale', al 'Cucchi', hanno partecipato in 22, suddivisi in due gironi, a seconda dell'età: i 'Kids' nati dal 2009 al 2013, e i 'Boys', dal 2005 al 2008. Formula all'italiana, una giornata intera di confronti per definire il podio e assegnare anche premi ai più giovani di ogni raggruppamento.

Nei 'Kids' 10 concorrenti: vince Alessandro Caputo, davanti a Federico Esposito e Pietro Patrucco, il più piccolo in assoluto è Samuele Gambino, classe 2013.

Tra i 'Boys' 12 partecipanti, messi in fila da Matteo Barbieri. Sugli altri due gradini Alessio Giacobbe e Gianluca Galletti, il baby è Giacomo Zucchelli, 2009.

"Un successo che ci spinge a insistere con questo appuntamento, intensificando le tappe, anche in altri circoli. I ringraziamenti sono tanti: ad Alessandro Traverso, presidente della nostra scuola di calcio per portieri e giovani calciatori - sottolinea D'Ettorre, responsabile provinciale dell'Opes (Organizzazione per l'educazione allo sport) - al Dertona calcio giovanile, in particolare a Mario e Dona, a Riccardo Moro di Football ForEver, che ci ha supportato con i premi. E alla Gisix, che produce guanti da portiere, nostro sponsor tecnico, che ha Matteo Pisseri come testimonial: i nostri allievi sognano di diventare come lui".