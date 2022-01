Bloccati nel locale del bancomat, intervengono i Vigili del fuoco

ALESSANDRIA - Disagi e attimi di paura per alcune persone che, dopo dopo le 11, sono entrate nel locale dove sono tre bancomat di Intesa San Paolo, in piazza della Libertà.

La porta di uscita si è sbloccata, senza possibilità di rivolgersi al personale, perché la filiale è in fase di chiusura. Vani i tentativi 'manuali' di sbloccare le due vetrate scorrevoli di accesso: è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, con la presenza anche dei Carabinieri, per risolvere il problema e liberare chi era all'interno.

In piazza Garibaldi, invece, code per prelievi, versamenti e pagamenti, senza possibilità di sfruttare i due bancomat all'interno, perché la sede principale è chiusa da ieri, "per motivi organizzativi".