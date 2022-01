Punti luce, pronti lavori per quasi 100mila euro

ALESSANDRIA - L'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Alessandria, Giovanni Barosini, annuncia i primi ripristini di punti luce tra sobborghi e città.

"Sono stati finanziati - spiega - alcuni interventi di ripristino punti luce (da tempo danneggiati per cause diverse): è quindi partito l'iter procedurale degli affidamenti. In questa prima tranche sono previste pure piccole nuove installazioni, cui ne seguiranno certamente e necessariamente altre nella prossima primavera, già messe in programmazione. L'importo complessivo, reperito non senza fatica, è di poco inferiore ai 100mila euro e riguarda diverse zone tra città e sobborghi".

In particolare, ad esempio, cantieri presto aperti in via Ferrari, via dell'Industria, via dell'Automobile, via dell'Artigianato (zona industriale), via Tortona a Spinetta in area industriale, piazza Perosi, via Michel, rotonda piazza Mentana, via Parini, via Zanardelli, via Giromini a Litta Parodi, via San Pio V, via Ferrufini, nella piazza di Mandrogne, Parco Deportati Ebrei, via Remondini, via Pietro Micca, Spalto Rovereto, via Umberto Giordano, via Don Giovine, via Maggioli, via Casalbagliano, via Pacinotti, piazza Madre Teresa di Calcutta, rotonda via Raschio, via Michel e spalto Marengo-attraversamento pedonale.