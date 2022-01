Alessandria - Gori, questa volta si può fare

ALESSANDRIA - Succede che anche le bandiere vengano ammainate. O decidano di esserlo: il 31 agosto Mirko Gori ci aveva pensato e aveva detto no all'Alessandria, preferendo restare a Frosinone, nell'unico club della sua carriera, a parte la parentesi nell'Under 19 del Parma, quello con cui è salito prima in B e poi in A, proprio con Moreno Longo allenatore.

Adesso, invece, l'operazione sfumata sul filo di lana nella sessione estiva è fattibile Non facile, certo, ma molto più concreta. Il centrocampista centrale, frusinate di nascita, classe 1993 (29 anni il 4 febbraio) non è stato quasi mai utilizzato da Fabio Grosso, 3 presenze per 95 minuti.

Alessandria, la salvezza passa (anche) dal mercato Da domani le trattative: un rinforzo per reparto, con esperienza in categoria

Piede sinistro, aggiungerebbe grande esperienza in categoria, una qualità indispensabile per reggere le 20 gare in meno di quattro mesi sulla strade per la salvezza. Il 'no' in estate non rappresenta un freno, su questo il ds Fabio Artico è stato chiaro, e il gradimento del tecnico per il giocatore non è in discussione.

Gori è legato al Frosinone fino a giugno 2024, dunque la formula potrebbe essere quella del prestito.

Viaggio in due?

Nella trattativa può rientrare anche Nicolò Brighenti (nella foto), classe 1989, il capitano del Frosinone, che quest'anno ha giocato solo 61 minuti, nella gara inuagurale con il Parma (2-2) prima di finire sotto i ferri per un problema alla caviglia. E' recuperato, anche se da quattro mesi non gioca una gara. Centrale difensivo, piede destro, è un combattente: a 20 anni gli è stato diagnosticato un tumore al cercello, per due volte è stato operato al pancreas, ma è sempre ripartito, e questa, per lui, è la sesta stagione nel club laziale, anche lui nel gruppo di Longo, ed è in scadenza di contratto.

Se firmerà, sarà un possibile ex contro il Vicenza, club in cui ha militato prima di passare al Frosinone.

Il 'Lane', intanto, sta per mettere a segno una operazione in attacco, Teodorczyk.

Capitolo partenze: Matteo Gerace può seguire Macchioni a Vercelli, mentre le proposte per Cosenza arrivano dalla C sud