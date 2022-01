Inoculate altre 22mila persone in regione, per lo più terze dosi

ALESSANDRIA - Sono 22.645 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 2.088 è stata somministrata la prima dose, a 3.488 la seconda, a 17.069 la terza. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.983.048 dosi, di cui 3.109.135 come seconde e 1.422.693 come terze, corrispondenti al 99,3% di 8.035.920 finora disponibili in Piemonte.

Domani, lunedì 3 gennaio, ripartono le vaccinazioni al maxi-hub del Valentino: alle ore 10 è previsto un punto stampa con il presidente della Regione, Alberto Cirio, e con l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi.