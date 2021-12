L'Alessandria di Pilar Fogliati

ALESSANDRIA - Pilar Fogliati, classe 1992, è nata ad Alessandria. Fa l'attrice. A breve usciranno due film in cui è protagonista (uno con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone; l'altro lo ha scritto con Giovanni Veronese), è nota per le fiction 'Un passo dal cielo' e 'Cuori'. Al "Piccolo" racconta la sua piemontesità (e la passione per bunét e focaccia dolce). L'intervista sul giornale di venerdì.