Ortopedia, il nuovo primario

ALESSANDRIA - Il dottor Kristijan Zoccola è il nuovo direttore della Struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Classe 1975, di origini alessandrine, arriva dalla Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia Universitaria 1U della Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio del Cto, dove dal 2015 ha ricoperto l’incarico dirigenziale di Chirurgia del Bacino con indirizzo ad alta specialità di Chirurgia Protesica e Traumatologia.

La carriera

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino dove ha anche conseguito nel 2007 la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, dal 2008 al 2011 ha assunto l’incarico dirigenziale presso la Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia Protesica e Traumatologia dello Sport dell’Ospedale Maria Adelaide di Torino. Ha completato poi la formazione chirurgica con periodi di studio all’estero, conseguito l’abilitazione alla chirurgia robotica applicata in diversi interventi protesici robotici all’anca e al ginocchio e si è specializzato nella chirurgia mini invasiva dell’anca, eseguendo interventi di chirurgia protesica per via anteriore e postero laterale. Ricopre inoltre la carica di consigliere della Società di Ortopedia e Traumatologia Ospedaliera Piemontese.

Docente cultore della materia di Traumatologia dello Sport presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Torino e tutor per i medici specializzandi di Ortopedia e Traumatologia, ha partecipato alla stesura di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali ed è consigliere scientifico dell’Associazione Italiana per lo Studio della Traumatologia del Bacino.

Cosa fa

All’interno dell’Ospedale di Alessandria si occupa di chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio, di traumatologia degli arti e traumatologia sportiva, tratta inoltre insieme al suo team la patologia dell’anca e del bacino: traumatica (fratture), degenerativa (artrosi, sacroileiti), dell’età evolutiva (displasia, epifisiolisi, Perthes), conflitto femoro acetabolare e deformità.