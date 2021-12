Ospedale di Alessandria, stop ai parenti

ALESSANDRIA - Da domani saranno vietate le visite dei parenti ai degenti dell'ospedale di Alessandria. Per la consegna degli effetti personali dei degenti i parenti si dovranno accordare con il personale dei reparti senza entrare negli stessi.

La decisione è maturata oggi, dopo l'impennata dei casi di Covid che stanno mettendo sotto pressione la struttura e il personale, anche se la situazione resta sotto controllo.

Inoltre, secondo le disposizioni del Dirmei, sono sospese le attività non urgenti, ossia "le visite differibili e programmate e gli interventi elettivi non oncologici. Rimangono invariate le prestazioni urgenti e i ricoveri urgenti, quelli oncologici e i ricoveri in Ostetricia".