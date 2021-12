Vicenza - Alessandria, tra i veneti 13 positivi

ALESSANDRIA - Luca Di Masi era stato chiaro il giorno del rinvio di tutta la B, deciso dall'assemblea dei venti club: "Vicenza - Alessandria non si sarebbe, comunque, giocata".

Impossibile, proprio alla luce della crescita dei contagi: all'Alessandria l'ultimo dato, fornito dal presidente stesso, era di "otto positivi al covid, peraltro tutti asintomatici". Al Vicenza, invece, la cifra complessiva è in crescita: dagli otto del 23 dicembre agli 11 alla vigilia di Natale, che oggi sono 13, dopo l'esito dei tamponi. Di fatto, oltre metà gruppo in quarantena e nuovi controlli sette giorni dopo i primi casi, dunque tra martedì e mercoledì.

Ci sono club che proseguono gli allenamenti (il Parma e il Lecce, dopo che i test hanno dato tutti esito negativo, in campo oggi) altri che, invece, hanno optato per una soluzione simile a quella della società grigia, spostando la ripresa ai primi giorni di gennaio. Di fatto con un paio di settimane per lavorare sulla condizione e sui recuperi, anche in attesa di movimento di mercato.