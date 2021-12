Vaccini: oggi in Piemonte oltre 21mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale in Piemonte: oggi, venerdì 24 dicembre, più di 21mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio, sono 21.603 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 1.869 è stata somministrata la prima dose, a 1.760 la seconda, a 17.974 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.777.624 dosi, di cui 3.088.772 come seconde e 1.254.507 come terze, corrispondenti al 97,8% di 7.951.680finora disponibili in Piemonte.

Ore 18.30. Terapia intensiva, quasi l’80% non è vaccinato.

Dai dati aggiornati ad oggi in Piemonte quasi l’80% dei pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva non sono vaccinati. In particolare, dei 74 ricoveri attuali 56 riguardano pazienti non vaccinati (33 uomini e 23 donne), altri 18 sono invece pazienti vaccinati (15 uomini e 3 donne), ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse.