Ladri in azione tra Astuti e Quargnento

ASTUTI - Una pattuglia della Polizia davanti al cancello di un’abitazione di campagna, di sera, e per più di ora, con le luci blu d’ordinanza accese, lasciava intendere che fosse appena accaduto qualcosa.

E quel qualcosa sono, purtroppo, furti in abitazione.

In una delle cascine, quella della famiglia Fornicelli, i ladri hanno portato via i preziosi che sono riusciti a prelevare durante il raid.

Ieri, giovedì, l’abitazione era rimasta vuota per qualche ora, dalle 16.30. Quando i proprietari sono tornati a casa hanno notato che il cane - libero, ma nel giardino di fronte a casa - abbaiava in modo “cattivo” verso la porta d’ingresso.

Una volta dentro, si sono resi conto che era stato messo tutto a soqquadro. I malviventi sono entrati dal retro. Hanno tentato di forzare una porta blindata e poi la grata di una finestra. Non riuscendo nell’intento si sono accaniti contro la finestra del bagno, questa volta riuscendo ad aprirsi un varco.

Non è escluso che siano stati disturbati proprio dall’arrivo dei padroni di casa.

Sul posto, così come in un’altra abitazione violata dai malviventi, sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Questura.

Le indagini sono in corso.