"A Vicenza non avremmo giocato". Otto positivi

ALESSANDRIA - "Vicenza - Alessandria, comunque, non si sarebbe giocata". L'affermazione di Luca Di Masi spiega perché, come sottolinea il presidente e consigliere di Lega, "in assemblea è stata adottata la soluzione più equa, che mette tutti sullo stesso piano ed evita disparità".

Perché, è il massimo dirigente dei Grigi a comunicarlo, "dopo l'ultimo giro di tamponi sono otto le positività nel gruppo e il Vicenza è in una condizione simile. Se si fosse deciso di proseguire, ci avrebbero fermato le Asl".

Come è successo a Monza e Lecce e come sarebbe successo a Ferrara e in altre piazze, perché al momento sono undici i club che hanno uno o più elementi positivi al covid. "Ci tengo a sottolineare che all'Alessandria tutti sono vaccinati, giocatori e staff, e hanno fatto la seconda dose. La terza era già programmata nei primi giorni di gennaio. In tutta la B sono pochissimi i casi di tesserati che non hanno fatto vaccini".

Con il Vicenza il 16

Il confronto, in assemblea, è stato aperto, anche dopo aver ascoltato Antonio Battistini, responsabile medico sanitario della B, che fa parte della task force del generale Figliuolo. "Era la linea già emersa in direttivo, su cui c'è stata unanimità di consensi. Più giusto anche terminare l'andata prima di iniziare il ritorno". Il 13 gennaio sono programmati i recuperi Benevento - Monza e Lecce - Vicenza, poi il 15 e 16 l'ultima di andata. "Le partite in cui sono coinvolte le formazioni impegnate il 13 saranno fissate per il 16, quindi anche Vicenza - Alessandria". Già domani la B dovrebbe ufficializzare il calendario con gli orari almeno fino a febbario, mese molto intenso, con i due urni infrasettimanali del 15 e 22, che i Grigi giocheranno al Moccagatta, con Lecce e Perugia.

Stop: le gare del 26 e 29 slittano al 15 e 22 gennaio L'assemblea dei venti club ha votato la modifica del calendario per il Covid-19. La 4a e la 6a il 15 e 22 febbraio

L'Alessandria è già in pausa. "Anticipiamo la settimana prevista dall'Aic. Ci ritroveremo il 1° gennaio, tamponi e poi in campo".

Quale mercato?

Si ripartirà con due settimane di mercato alle spalle e con le prime novità nelle squadre. "Vale per tutti, non solo per noi". L'Alessandria cambierà molto? "Ci saranno innesti, ma nessuna rivoluzione: su questo la pensiamo tutti allo stesso modo, il mister, il ds e il sottoscritto. Cercheremo elementi per aggiungere freschezza in alcuni ruoli".

Partenze? "Chi è stato poco sul pezzo, anche in termini di minutaggio".