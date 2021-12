Ancora una spaccata: irruzione al bar Koela, rubata la cassa

ALESSANDRIA - Ancora una spaccata nella notte. E ancora ladri in azione in una città in balia di qualcuno talmente sfrontato che si sente, evidentemente, invincibile.

Questa volta è toccato al Koela Cafe’ di spalto Gamondio subire la visita dei “soliti” balordi. Una volta sfondata la porta d’ingresso del locale, i ladri (o il ladro) sono entrati riuscendo a portarsi via la cassa.

La scorsa settimana il sindaco aveva riunito il Comitato per la sicurezza durante il quale sono stati disposti maggiori controlli.

Solo nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, infatti, erano state messe a segno diverse spaccate - alcune solo tentate - in varie zone della città. Prima ancora c’erano state altre denunce.

Sono in corso indagini.