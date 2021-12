Cane cade in un pozzo profondo 10 metri: salvato dai Vigili del Fuoco

FUBINE - Questa mattina i Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti in Fubine per il recupero di un cane, caduto in un pozzo di circa 10 metri di profondità.

Il pozzo trovandosi all'interno di una grotta ha reso le operazioni di recupero particolarmente complesse.

Un operatore dei Vigili del Fuoco con tecniche SAF (speleo, alpino, fluviale) si è calato nella cavità ed ha provveduto al recupero dell’animale, che è stato consegnato al veterinario presente sul posto.