Castellazzo, tris che vale. Acqui, che rimonta

TORINO - Dieci punti in sette partite. Una media quasi da playoff per il Castellazzo che, con il 3-0 in casa di una rivale diretta, Atletico Torino, vede la zona salvezza nel girone B dell'Eccellenza.

I biancoverdi sono a -1 dal Benarzole, battuto in casa, ma hanno una gara in meno, quella con il Rivoli, che recupereranno o il 29 dicembre o il 6 gennaio (dipenderà dalla qualificazione, o meno, degli avversari alla finale di Coppa Italia).

Primo tempo in equilibrio, anche se con una leggera prevalenza della squadra di Nobili.

Nella ripresa giocano solo gli ospiti: clamorsa occasione in avvio non concretizzata da Zunino, ma pochi minuti dopo è Di Santo a sbloccare il punteggio. Raddoppio su rigore, concesso per atterramento di Bellinzona, e padroni di casa in 10. Trasforma Zunino. Che, nell'ultima parte, lascia il campo a Rosset e dal piede del capitano nasce l'assist per il 3-0, ancora di Di Santo.

Reazione Acqui

Anche il pareggio a Rivoli, ambiente 'caldo' oltre ogni limite, sta stretto all'Acqui, che fa la partita e si trova, però, sotto di due reti al 38', al 23' Ba e al 38' il giovane Massacesi, un 2002 all'esordio.

Ma già al 41' la squadra di Merlo accorcia, con Massaro che, sul primo palo, sfrutta il taglio di Nani. Dominio termale, alla mezzora della ripresa ci pensa Baldizzone, servito da Bollino, a mandare la palla nel sette. La capolista Cuneo cade, il campionato è riaperto, Chisola a una lunghezza dalla vetta e Acqui a 3.