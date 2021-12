Alessandria - Parma: due errori, due gol

ALESSANDRIA - Due errori, due gol. Il Parma, che non fa giocare, dieci uomini spesso dietro la linea della palla, sfrutta le opportunità che l'Alessandria concede nel primo tempo e conquista la prima vittoria della gestione Iachini.

I Grigi faticano ad entrare centralmente con una difesa schierata, una diga che sarebbe da bucare gestendo meglio la palla. I cross sono quasi tutti degli ospiti, che sfruttano la fisicità. L'unica volta che non arrivano, sul colpo di testa di Marconi che potrebbe riaprire la gara, ci pensa Buffon.

Out anche Benedetti

Un cambio obbligato e di ruolo, Beghetto per Lunetta, Pierozzi al posto di Mustacchio, recuperato, ma in panchina, in difesa torna Di Gennaro, in attacco Arrighini.

Queste le scelte per la sfida con il Parma di Moreno Longo, che all'ultimo perde anche Benedetti, oltre a Celesia, in difesa e in panchina ha nove uomini, compresi i due portieri

Iachini gioca, un po' a sorpresa, la carta Schiattarella, che si è allenato solo ieri con la squadra. In attacco Benedyczak preferito a Tutino per far coppia con Inglese.

ALESSANDRIA - PARMA 0-2



Marcatori: pt '31 Vazquez, 42' Benedyczak



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Secondo tempo

45' Bonny grazia l'Alessandria, sottoporta alza sulla traversa

45' Cinque minuti di recupero

43' Gran giocata di Kolaj, che salta tre uominie va alla conclusione, appena dentro l'area, un metro sulla traversa

42' Brunetta dal limite, palla un metro sul fondo

35' Ammonito Di Gennaro (che era in diffida)

31' Miracolo di Buffon sul colpo di testa di Marconi, servito da Mustacchio

25' Bravo Pierozzi a intercettare un pallone pericoloso in area

23' Ultimi due cambi nei Grigi: dentro Mantovani per Prestia, che esce zoppicando, e Mustacchio per Beghetto. Il nuovo entrato a destra, Pierozzi sulla sinistra

22' Si accentra Bonny, sulla sua conclusione Pisseri allunga in angolo

13' recupera palla Pierozzi e si accentra, calcia due metri sulla traversa e non si accorge che c'è Marconi libero

2' Ammonito Beghetto per gioco falloso

1' Tre cambi: Casarini, Marconi e Kolaj, per Chiarello, Corazza e Arrighini.E' un 3-4-2-1, con Milanese e Kolaj alle spalle di Marconi

Primo tempo

L'avvio è da Alessandria, poi il Parma prende le misure che nei duelli ha spesso la supremazia. L'unico che crea problemi è Milanese, quando entra palla al piede in area, ed è suo anche il tiro dell'unica parata importante di Buffon. Ma suo pure uno dei due errori che gli ospiti capitalizzano: ripartenza in superiorità numerica re vantaggio di Vazquez. Poi, quasi all'intervallo, sbaglia anche Pisseri, che dà la palla a Inglese per l'assist a Benedyczac, autore del raddoppio. Gara in salita.

45' Un minuto di recupero

42' Raddoppia il Parma: palla appoggiata da Di Gennaro a Pisseri, che commette un grave errore, la appoggia corta al compagno, si inserisce Inglese, che rimette in area per Benedyczak, libero di segnare

38' Manovra tutta di prima l'Alessandria: la conclusione di Parodi è bloccata da Buffon

31' Parma in vantaggio: Milanese perde palla nella metacampo d'attcco, ripartenza 4 contro 3, finalizzat da Vazquez

29' Occasione gol per L'Alessandria: vola Buffon e neutralizza il tiro di Milanese

25' Segna Inglese, in posizione di fuorigioco: annullato, ma quando la palla è già dentro, e si alza la bandierina. E Longo si arrabbia con il quartro uomo

24' Protesta l'Alessandria per un intervento di Vazquez su Ba in area: l'arbitro fa cenno di proseguire

22' Doppio passo di Milanese in area, ma la palla tocca a Parodi e poi messa in area è spazzata via dalla

16' E' in posizione di fuorigioco Vazquez sul secondo palo, servito da Rispoli

15' Parma prova ad alzare la pressione

12' Ci prova Benedyczak, dal limite: altissimo

8' Si fa largo al limite Milanese, conclusione sul fondo

7' La fisicità del Parma contro la velocità dell'Alessandria

1' Spettacolare ed emozionante la sciarpata cantando l'inno

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri: Prestia (23'st Mantovani), Di Gennaro, Parodi; Pierozzi, Ba, Milanese, Beghetto (23'st Mustacchio); Chiarello (1'st Casarini), Corazza (1'st Marconi), Arrighini (1'st Kolaj). A disp.: Crisanto, Russo, Bruccini,Palombi. All.: Longo

Parma (3-5-2):Buffon; Danilo, Cobbaut, Osorio; Rispoli, Schiattarella (33'st Brunetta), Sohm (33'st Juric), Vazquez, Delprato; Ingliese, Benedyczak (10'st Bonny). A disp.: Colombi, Iacoponi, Tutino, Zagaritis, Camara, Busi, Circati, Correia, Man. All.: Carillo (al posto di Iachini, squalificato)

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti: Vono di Soverato e Frontemurato di Roma2, quarto ufficiale Giaccaglia di Jesi. Var Nasca di Bari, assistente Var Bercigli di Firenze

Note: Giornata fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori: 4000 circa (3699 , incasso 51.270) Ammoniti: Beghetto, Di Gennaro per gioco falloso. Angoli: 5-3 per il Parma Recupero: pt 1', st 5'