Alessandria - Parma, "prendo la sciarpa e vengo da te"

ALESSANDRIA - "Prendo la sciarpa e vengo da te". Lo slogan lo hanno scelto i tifosi della Nord, ma l'appello è rivolto a tutto lo stadio per la gara di domani (ore 14) con il Parma.

"Insieme possiamo creare una coreografia di grande impatto, anche per la squadra che sentirà, forte, l'appartenenza di ognuno di noi. Sarebbe bello che la sciarpata fosse in tutti i settori del Moccagatta: una accoglienza partecipata, di tutti, che non ha bisogno di autorizzazioni, è spettacolare ed è come stringere in un abbraccio e far sentire agli uomini in campo che la gente è lì per aiutare i Grigi".

Pochi biglietti

Per la prima volta in questa stagione non solo la Nord è esaurita (già da lunedì), ma anche il rettilineo e la tribuna laterale. Pochi posti ancora disponibili in tribuna centrale, nella laterale scoperta e qualche poltrona bordocampo. La prevendita continua, on line e in tutti i punti del circuito Vivaticket.

C'è ancora disponibilità nel settore ospiti: annunciati oltre 400 sostenitori del Parma.