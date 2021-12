Rinviate tre gare di Promozione e dalla Prima in giù

ALESSANDRIA - Per una volta, verrebbe da dire, ha vinto il buon senso: adesso ci sarà tempo per riprogrammare gli impegni ma le società potranno gestire con calma la ripresa durante le feste natalizie.

Nel comunicato di questa mattina, infatti, il comitato regionale Piemonte-Valle d'Aosta ha confermato lo stop integrale al girone G di Prima Categoria - si giocherà, invece, sul sintetico del 'Bianchi' la partita del girone B fra Junior Pontestura e Ceversama Biella - al girone H di Seconda Categoria e alle gare di Promozione Gaviese-Trofarello, Novese-Santostefanese e Ovadese-Cit Turin. Rinviate anche molte gare dei campionati regionali giovanili, con un elenco ancora in via di definizione.

Analoga decisione per quanto riguarda i campionati provinciali è stata presa anche dalla delegazione di Alessandria e da quella di Asti per Terza Categoria e giovanili, con la specifica che per quanto riguarda l’Attività di Base, qualora ci fossero le condizioni per svolgere eventuali turni di recupero mancanti, le società potranno organizzarsi liberamente fino al 22 dicembre 2021 rispettando le solite modalità di invio referti. Per le partite che non sarà possibile disputare causa impraticabilità del campo, è necessario comunque l’invio di apposita comunicazione scritta.