Reggina - Alessandria: Aglietti in silenzio

REGGIO CALABRIA - Il peso della gara è, anche, nella decisione di Alfredo Aglietti, tecnico della Reggina, di non parlare alla vigilia. Nessuna conferenza stampa, la partita di domani (20.30) al 'Granillo' è un crocevia per le due squadre e, anche, per il tecnico dei calabresi.

Quattro assenze tra i padroni di casa: Cionek e Hetemaj sono squalificati, Menez è ancora fuori, e il suo rapporto con il club dello Stretto sembra, ormai, ai titoli di coda, e, anche, Tumminello è indisponibile, per un altro acciacco. Se a centrocampo il sostituto di Hetemaj è l'ex grigio Bianchi, in difesa al posto di Cionek il favorito è Loiacono, e il centrale farà coppia con Stavropoulos o con Regini. Verso la conferma nella linea a quattro di Adjapong a destra. C'è ballottaggio tra due moduli, 4-3-3 o 4-4-2, in ogni caso una maglia sicura è per l'altro ex, Bellomo.

Almanacco Panini, ecco l'Alessandria Una pagina, con la foto della rosa e i dati. Dal 20 l'album delle figurine

Se Aglietti è rimasto in silenzio, ci ha pensato proprio Nicolò Bianchi, 20 presenze in grigio nella stagione 2012 - 2013, senza lasciare grande traccia. "Contro l'Alessandria si deve solo vincere. Non importa come, ma dobbiamo farlo". Decisa la risposta di Moreno Longo. "Si va in campo sempre per vincere. Vale, naturalmente, anche per l'Alessandria."

A Reggio Calabria, oltre alla squadra che ha svolto sul posto la rifinitura, sono già arrivati in primi tifosi alessandrini. Il gruppo più numeroso partirà domani mattina, alcuni anche a fine mattinata: oltre quaranta le presenze sicure al 'Granillo'.