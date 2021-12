Almanacco Panini, ecco l'Alessandria

ALESSANDRIA - Una pagina intera, con tutti i dati sulla società: dirigenza, staff tecnico, tutti gli altri ruoli e la scheda della rosa con i numeri di ogni giocatore. E c'è anche la foto ufficiale: l'Alessandria Calcio torna protagonista sull'Almanacco Panini, libro 'cult' del calcio italiano.

Fino alla Lega Pro lo spazio, per i Grigi, come per tutti gli altri club, era ridotto ai dati essenziali: ora una ribalta importante, dopo quasi mezzo secolo.

Si avvicina anche un'altra data importante: dal 20 dicembre l'album Panini con le figurine delle squadre di A, B e C (per la terza serie lo stemma): in molti hanno già prenotato anche le celebri bustine, a caccia dei Grigi da incollare negli spazi dedicati, e poi farsi coinvolgere anche nel 'mercato' degli scambi.