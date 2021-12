Il 5 dicembre è la Giornata internazionale del volontariato per lo sviluppo economico e sociale

Ricorre oggi, 5 dicembre, la Giornata internazionale del volontariato per lo sviluppo economico e sociale (International Volunteer Day for Economic and Social Development).

Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1985 con la Risoluzione 40/212, in questa giornata, tutti i governi degli stati membri sono invitati a valorizzare l’importante contributo del volontariato, in modo da incentivare la partecipazione solidale dei cittadini, sia nel proprio Paese sia all’estero.

Il 70% delle attività di volontariato non coinvolge alcuna organizzazione ma avviene in modo informale tra le persone nelle loro comunità.

Un fattore di rischio chiave per la depressione è l'isolamento sociale: il volontariato mantiene il contatto con gli altri e aiuta a sviluppare un solido sistema di supporto, che a sua volta protegge dallo stress e dalla depressione.

La ricerca mostra che, rispetto alle persone che non si sono mai offerte volontarie, le probabilità di essere "molto felici" sono aumentate del 7% tra coloro che si offrono mensilmente e del 12% tra coloro che si offrono ogni 2-4 settimane.

