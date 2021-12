Alessandria, la prima vittoria

CASALGRANDE - La prima volta della Primavera2 dell'Alessandria.

Un successo, in campionato, inseguito e sfiorato, ma le uniche affermazioni, per i ragazzi di Matteo Abbate, erano arrivate in Timvision Cup. Solo pareggi, fino ad oggi: in casa della Reggiana decide una rete di Pellegrini, all'11' della ripresa, un giocatore spesso aggregato, in settimana, alla prima squadra e portato anche in panchina da Moreno Longo.

Un premio alla crescita del gruppo, che ora cerca continuità, in un campionato impegnativo.

Domani, alle 11, al Centogrigio, tocca all'Under 17, contro l'Empoli.

Per Under 16 e Under 15, domani, alle 13 e alle 15, amichevoli casalinghe con i pari categoria del Torino.

In campo contro la Reggiana: Cordaro; Nobile, Morando, Speranza, Cocino, Favia, Pellegrini, Castiglione (24'st Ghiardelli), Piccardo, Filipi (24'st Ventre), Ghiozzi. All.: Abbate