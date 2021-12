Alessandria - Cittadella, turn over granata

ALESSANDRIA - Un po' di turn over ci sarà nel Cittadella. Gorini ha una rosa profonda, che permette di variare rispetto alla gara di mercoledì sera con il Como, terzo pareggio consecutivo dopo due vittorie ,e contro i Grigi ci sarà, soprattutto, il ritorno di Okwonkwo in attacco.

Il giocatore del Bologna ha risolto i problemi muscolari: tre giorni fa è entrato nella ripresa, impressionante la forza e la velocità in un paio di accelerazioni, ma anche la leggerezza nell'intervento in area che ha causato il rigore del 2-2. Sarà Beretta ad accomodarsi in panchina.

Non ci sarà Branca, squalificato: Mazzocco è il candidato a sostiturlo. Fuori anche Danzi.

Cosenza molto vicino

Nelle gare di oggi hanno perso tutte le formazioni alle spalle dell'Alessandria (che dovrebbe avere a disposizione anche Crisanto, infortunato nell'allenamento di giovedì): il Pordenone a Benevento (2-1) dopo essere passato in vantaggio, il Crotone in casa con la Spal (1-2), e il Vicenza era già stato battuto ieri, di misura, a Perugia (1-0, con rete dell'ex grigio De Luca). Ko anche il Cosenza, 0-2 interno con la Cremonese, e la panchina di Zaffaroni traballa: i calabresi, quintultimi, restanosolo un punto sopra i Grigi.

Sconfitta anche l'avversaria di domenica prossima, la Reggina, al quinto stop in sei gare: vince il Lecce, 2-0, ed è capolista, e Aglietti, tecnico ospite, perde Cionek e Hetemaj, diffidati e ammoniti, assenti contro l'Alessandria.