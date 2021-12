Alessandria - Cittadella: "Corri, lotta e vincerai"

ALESSANDRIA - "Corri, lotta e vincerai". Un titolo che porta subito alla mente le note di un coro della Nord, quello che prosegue con "non ti lasceremo mai".

L'Alessandria Calcio lo ha scelto per l'ultimo numero de "L'Orso in casa", organo ufficiale della società, in edicola da oggi con Il Piccolo e domenica allo stadio in occasione di Alessandria - Cittadella.

Suona anche come uno stimolo a ripartire subito con il giusto atteggiamento perché, come recita il punto sul campionato, "la rincorsa continua".

Ampio spazio sugli avversari: Museo Grigio racconta il "laboratorio vincente" targato Ezio Glerean, e c'è anche un approfondimento sulla realtà solida di un club che, da quando è in B, ha sempre lottato al vertice.

Il faccia a faccia è con Luca Parodi e il sogno diventato realtà. Spazio al nuovo format, in cui si parla anche di Grigi, "Venticinquesimo minuto".

Oltre al programma del settore giovanile anche l'impegno dell'Alessandria in due progetti nel sociale, il 'no' alla violenza sulle donne, e "Io leggo perché.." per donare libri alle scuole.

L'orso in casa