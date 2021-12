Aule fredde, protestano prof e studenti

ALESSANDRIA - Non passa anno che non spicchi il problema delle aule al freddo. Oggi, ad Alessandria, a protestare sono studenti e allievi del liceo scientifico Galilei e dell'itis Volta.

Nell'istituto "dell'aeroplano", ieri si vociferava di una manifestazione in piazza, poi tradotta in uno sciopero che ha coinvolto qualche alunno.

"Qui Polo Sud"

Dal Galilei, invece, si segnala il desiderio di alcuni ragazzi di abbandonare la scuola, oltre alla rimostranza di un'insegnante, Roberta Oddone, che scrive: "Stamattina qui la temperatura è di 16 gradi. Ieri stessa situazione. Pare che così sia in tutte le scuole gestite dalla Provincia. I dirigenti hanno telefonato, interessato il Provveditorato, chiesto di alzare la temperatura ma la causa di tutto questo disagio è una sola: il prezzo del gas è aumentato in maniera esponenziale e la provincia tira al risparmio, evidentemente. Vorrei però sapere dove sono finiti i soldi risparmiati l'anno scorso quando abbiamo passato mesi e mesi in didattica a distanza e gli impianti delle scuole erano spenti.

Vorrei sapere perché si fa un gran parlare di riqualificazione edilizia nella scuola, ma in questo Liceo gli infissi risalgono agli anni '70. Si blatera come sempre di scuola ma alla scuola non si dà mai nulla, solo vuote ed inutili parole. Dal Polo Sud è tutto".