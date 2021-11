Spostato il punto di ascolto allestito dalla Polizia

ALESSANDRIA - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stato allestito in piazzetta della Lega, un punto di ascolto della Polizia utilizzato per garantire alle donne l’ascolto protetto e per parlare con gli operatori presenti

A causa del maltempo, il punto di ascolto è stato spostato al centro commerciale Panorama