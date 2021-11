Borse di studio in memoria di Ivaldi

Cerimonia toccante nella Sala Broletto di Palatium Vetus per la cerimonia di premiazione della prima edizione delle borse di studio intitolate a Domenico (Michele) Ivaldi, scomparso un anno fa.

L’iniziativa è stata promossa dai famigliari, la signora Anna Maria e la figlia Michela. Su loro richiesta, la Fondazione Social, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha istituito una borsa di studio di 4.000 euro da destinarsi e ripartirsi agli studenti delle discipline economiche e giuridiche dell’Istituto tecnico commerciale Statale Leonardo Da Vinci delle classi V superiori di Alessandria che abbiano ottenuto la valutazione di 100/100 e che si impegneranno a proseguire gli studi universitari per il conseguimento della laurea in materie economiche o giuridiche.

In questa prima edizione sono stati premiati Arianna Bernagozzi, Romeo Magoga, Alice Mattu, Maria Vittoria Occhial, Anna Perez, Martina Remotti e Noemi Sandiano. Ivaldi è stato presidente dell’Amag, membro del consiglio di amministrazione dell’Ospedale Civile e consigliere e tesoriere della Croce Verde. La sua figura è stata ricordata da Vittorio Mensi, suo collaboratore, da Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cral, e da Antonio Maconi, presidente della Fondazione Solidal.

"Ricordare il dottor Ivaldi con una borsa di studio a lui dedicata e destinata agli studenti dell’Istituto che egli ha frequentato sia come allievo sia come docente, è la migliore decisione che la famiglia potesse adottare per onorarne la memoria – dichiara il notaio Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria -. Uomo di grande esperienza nell’amministrazione del bene pubblico come nella libera professione, carattere aperto e cordiale, Michele, come lo chiamavano gli amici, aveva la prerogativa di guardare al futuro, attento alle innovazioni, al progresso della realtà in cui viveva, ai giovani. Sono lieto che la moglie e la figlia, nel privilegiare questa sua caratteristica, abbiano voluto coinvolgere la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Solidal, la nostra onlus in questa iniziativa che, mi auguro, abbia lunga durata nel tempo. Investire sui giovani è segno di grande lungimiranza, ne incentiva e gratifica l’impegno, contribuisce a creare una società più preparata ad affrontare le problematiche del futuro. Mi congratulo con i sette studenti che, avendo raggiunto la maturità con la votazione massima, proseguiranno gli studi universitari potendo già contare sul contributo di questa borsa di studio".