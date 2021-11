"Riempiamo il Moccagatta. Per il 'comandante' Longo e i suoi ragazzi"

ALESSANDRIA - C'è chi sceglie un celebre manifesto americano, quello di "I want you". Chi, invece, preferisce il dialetto, "sbroiti. Fai questo biglietto per sabato al Mokka". Chi, come lo slo Mario Di Cianni, consegna anche un dato per lanciare il suo appello, "400 cremonesi in arrivo, stavolta cosa vi inventerete per non venire allo stadio?"

La mobilitazione per il primo atto del trittico cruciale, sabato con la Cremonese, è iniziata nel viaggio di ritorno da Ferrara. E continua, adesso che la prevendita è iniziata (da ieri pomeriggio) e si attendono dati incoraggianti.

La Nord, garantiscono quelli che frequentano la curva, sarà esaurita, ma sarebbe importante, anzi lo è, che lo fosse tutto lo stadio. Così i Supporters 99 (che stanno raccogliendo già le adesioni per la trasferta del 30 a Lignano Sabbiadoro, contro il Pordenone) lanciano un messaggio ai tifosi e a tutta la città.

"Sabato lo stadio deve essere una bolgia. Invitiamo tutti gli altri settori a seguire la Nord, a rendere il clima caldo e 'ostile' per gli avversari e trascinare i Grigi alla vittoria. Mai come in questo momento è necessario e doveroso essere al fianco di questo gruppo e del suo 'comandante', Moreno Longo, che partita dopo partita sta dimostrando cosa voglia dire attaccamento alla maglia. Dobbiamo essere il 12° uomo in campo e per riuscirsi serve l'aiuto di tutti"