Spal - Alessandria: 40 biglietti in più

ALESSANDRIA - Quaranta biglietti in più nel settore ospiti del 'Mazza'.

La Spal ha deciso di aumentare la disponibilità di tagliandi nello spicchio di tribuna riservato alla tifoseria avversaria: ai 151 che sono stati venduti in poche ore lunedì si aggiunge una nuova dotazione, di 40 tagliandi, sempre a 16 euro, in prevendita dalle 17 di oggi, on line sul sito di Vivaticket e nei punti nel circuito.

La Nord ha così deciso di bloccare la 'colletta' che era stata proposta martedì, con molte adesioni, per aiutare chi avrebbe dovuto acquistare nello spazio di tribuna accanto a quello destinato ai Grigi (e con un costo superiore). "Un grazie a chi ha dato subito la disponibilità: una tifoseria unita e compatta si vede anche in occasioni come questa".