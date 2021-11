Biglietti esauriti? "Aiutiamo i ragazzi ad acquistarli in tribuna"

ALESSANDRIA - In poche ore i 151 tagliandi nel settore ospiti al 'Mazza' di Ferrara sono andati esauriti e molti tifosi, che seguono la squadra in trasferta, sono rimasti fuori.

Giovedì aprirà la vendita libera anche in tribuna e Alessandro Ronny Rolando, fondatore e anima dei Supporters 99, e della Nord, lancia una proposta.

"Da anni siamo abituati a rimboccarci le maniche e superare gli ostacoli, che si tratti di burocrazia o dell'inagibilità dei settori negli stadi. Io sono uno dei 151 che è riuscito ad acquistare il biglietto. Ma molti ragazzi, sempre presenti da una vita, sono rimasti senza. Chiedo a tutti quelli che, come me, hanno il tagliando, di contribuire all'acquisto di quelli rimanenti in tribuna, disponibili da giovedì.

Siamo una tifoseria e, quindi, una comunità - sottolinea Ronny - Dimostriamolo, facendo ognuno la propria parte. Ho pagato 16,50 euro prima della pandemia per Gozzano - Alessandria in un campo sportivo, figuriamoci se mi faccio problemi a mettere qualche euro in più per Spal - Alessandria in serie B".