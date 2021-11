Castellazzo a testa alta. Acqui fa festa

CASTELLAZZO - Acqui riparte grazie a Campazzo, che decide la gara con il Centallo e rilancia i termali verso l'alto. Il Castellazzo, invece, non raccoglie punti, ma domina contro la capolista Cuneo Olmo: 2-1 per gli ospiti, più giusto il pareggio, i festeggiamenti della prima della classe al triplice fischio confermano la soddisfazione per un risultato faticoso.

Protesta biancoverde

Ultima contro prima, eppure la differenza non si vede. In avvio è il Castellazzo a segnare, al 10', con Zunino, all'altezza del dischetto, servito da Cimino, ma si alza la bandierina per segnalare un fuorigioco che, per il presidente dei biancoverdi Cosimo Curino e per tutto il pubblico di casa, è, invece, regolare.

Sugli sviluppi di un angolo il vantaggio della capolista, ma al 32' Zunino conquista un rigore che vale il pareggio. Quasi allo scadere, però, sono gli ospiti a tornare avanti, sfruttando una incertezza del giovanissimo portiere Gallinaro, 2003, che sostituisce Rosti, out per un guaio muscolare fino al nuovo anno.

Nella ripresa si gioca nella metacampo cuneese, con Campana, ex grigio, spesso impegnato. Alla mezzora ospiti in dieci, ma i biancoverdi non riescono a pareggiare. "Abbiamo giocato solo noi - sottolinea Curino - Mi dispiace per i ragazzi, che hanno disputato una grande gara. E sono arrabbiato perché non sta scritto da nessuna parte che, perché siamo gli ultimi, devono bastonarci dall'esterno".

La firma di Campazzo

Acqui perde quasi subito Carrese, per un problema muscolare: al suo posto Campazzo, recuperato da un paio di gare. Tocca a lui, al 33', sbloccare il risultato: al limite, riprende una palla respinta dalla difesa del Centallo e incrocia nell'angolino più lontano. Prima, però, termali già vicini alla rete, con Massaro e poi con Guazzo e il portiere ospite allunga in angolo.

Ospiti più aggressivi nella ripresa, nel primo quarto d'ora e poi intorno alla mezzora, ma nessuna affanno per Cipollina, ben protetto dalla difesa. E nel finale, dopo alcuni cambi, Acqui ci prova di nuovo con convinzione, senza però riuscire a finalizzare. Un successo pesante, che rilancia le quotazioni della squadra di Merlo. Da segnalare il grande traguaro di Andrea Camussi, che ha disputato la gara numero 500 della sua carriera.

Castellazzo: Gallinaro, Castagna, M'Hamsi, Cimino, Benabid, Solia, Gatti, Fr.Cimino, Di Santo, Rosset, Zunino. All.: Nobili

Acqui: Cipollina, Nani, Cirio, Manno, Camussi, Baldizzone, Carrese (15'pt Campazzo), Genocchio, Guazzo, Massaro Bollino. All.: Merlo