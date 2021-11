Rocambolesco arresto in centro: si scaglia contro i Carabinieri

ALESSANDRIA - Quando lo hanno fermato per un controllo, Yassine Essalhi, 23 anni, domiciliato ad Alessandria, ha dato in escandescenza e ci sono volute due pattuglie dei Carabinieri per bloccarlo. E con non poca fatica.

L'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale è stato convalidato lunedì mattina in Tribunale, ad Alessandria. Pm Federico Silvestri. Il giudice, Gaia Baralla, ha emesso per il 23enne l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria due volte al giorno.

I fatti risalgono a sabato scorso, 6 novembre. Le pattuglie del Radiomobile della Compagnia (diretta dal capitano Davide Sessa) sono intervenute nella zona di Lungo Tanaro Magenta dove, poco prima, dal distributore Amag era stata rubata una ingente somma di denaro (poco più di 800 euro).

Chi ha dato l'allarme ha anche descritto in modo dettagliato la persona che bazzicava nei pressi del distributore pochi attimi prima del colpo. Lo stesso era scappato in bicicletta quando si era accorto di essere stato visto.

A quel punto sono iniziate le ricerche. Un giovane che corrispondeva alla descrizione è stato fermato dai militari nella zona del Tribunale.

Quando i militari lo hanno invitato a fermarsi per un controllo, il 23enne ha scagliato contro i militari la bicicletta tentando la fuga. Poi sono iniziati gli insulti, le minacce e gli sputi verso i carabinieri (la sezione Radiomobile è diretta dal maresciallo maggiore Marco Angelini) che sono poi riusciti a portarlo in caserma per gli accertamenti.

Lunedì mattina il giudice ha convalidato il provvedimento.