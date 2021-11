Crolla l'intonaco (di notte) sotto i portici e travolge il dehors

ALESSANDRIA - "L'intonaco è crollato travolgendo il nostro dehors - racconta Antonella Gallo, titolare del locale "Antonella Dolci" - per fortuna è successo di notte perché fosse accaduto di giorno poteva andare diversamente. Gli operai sono al lavoro per scrostare tutta la parte che potrebbe rappresentare un rischio, uno o due giorni e potremo riaprire l'ingresso principale. Al momento si entra da via Borsalino".

Antonella Gallo aveva appena finito (foto sotto) l'allestimento in vista del Natale.

Un "Natale nel cuore" particolare perché arriva dopo un lungo periodo difficile a causa della pandemia; una magia da vivere in anticipo "ecco perché avevano già concluso l'allestimento" spiega Antonella.

"Comunque, come abbiamo sempre fatto - continua - ci rimboccheremo le maniche e rifaremo tutto perché il nostro intento è di vivere questo periodo in modo più sereno con le famiglie".

Piazza Garibaldi: crolla

l'intonaco dei portici Colpito il dehors di "Antonella Dolci": operai al lavoro, si entra da via Borsalino

Il crollo è avvenuto la scorsa notte, e questa mattina sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno transennato l'area per permettere i lavori d'urgenza per mettere in sicurezza l'area e ripristinare nel minor tempo possibile la zona.

I lavori potrebbero concludersi già domani. Nel frattempo, Antonella Gallo ha interessato i proprietari di quella porzione di edificio.