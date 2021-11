Alessandria - Ternana, prevendita al via

ALESSANDRIA - Poco meno di mezzora e aprirà la prevendita per Alessandria - Ternana del 6 novembre (ore 14) al Moccagatta, una partita che acquista ancora maggior valore alla luce dei risultati dell'ultimo turno, i Grigi sconfitti a Monza con un gol subito dopo 6', gli umbri al secondo stop consecutivo, in casa, con il Como, dopo aver fallito la trasformazione di un rigore

I tagliandi sono in vendita on line su Vivaticket e in tutti i punti del circuito: ad Alessandria Tabaccheria Bar Nenni (piazzetta Bini), tabaccheria Malagrino (corso Carlo Marx 44), tabaccheria Rovereto (spalto Rovereto 25), alla Soms Oviglio - Grigi Club Gino Armano (tel 3474165122), a Spinetta a 'L'Oblò' ( via Genova 128), a Casale da Sassone Viaggi (via Saffi 1), a Ovada da Travel (via Torino 30) e Tabacchi e poi ( va San Paolo 32).

Monza-Alessandria, un tempo non basta Decide un gol di Colpani dopo 6'. I Grigi aggrediscono tutta la ripresa, ma non basta

Squadre al lavoro

Già in campo le due formazioni per preparare il prossimo impegno, l'ultimo prima della terza sosta. I Grigi hanno lavorato questa mattina alla Michelin, per la Ternana l'allenatore Cristiano Lucarelli ha sottlineato un concetto, che anche Moreno Longo ripete spesso, "in questa categoria ogni errore si paga".