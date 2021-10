Castellazzo, micidiale uno - due : è la prima vittoria

CASTELLAZZO - Il Castellazzo più bello conquista la prima vittoria della stagione, 2-0, un risultato che può essere la svolta per la formazione del presidente Cosimo Curino

Il Chisola, in zona podio, era la seconda tappa di un ciclo di fuoco: biancoverdi trasformati rispetto al derby con l'Acqui dove pue, nonostante il passivo, se l'erano giocata con il cuore. Per Fabio Nobili squadra in emergenza, per la squalifica di Rosset, l'infortunio a Liguoro e, all'ultimo, l'indisponibilità di Cascio. Spazio ai giovani (due 2003 dall'inizio) e, soprattutto, debutto di Simone Di Santo, subito nei panni di trascinatore.

Che torna a Castellazzo e si presenta con l'assist che vale il vantaggio lampo dei biancoverdi: al 6' il taglio è perfetto per Zunino, che gira alle spalle di Marcaccini.

I padroni di casa protestano in due occasioni: su una conclusione da fuori, intercettata in area, con la mano, da un difensore ospite, e su un intervento del portiere che atterra Zunino in area. Ma per l'arbitro è tutto regolare e neppure l'assistente segnala irregolarità, nonostante i fischi del pubblico di casa.Rigore concesso, però, nella fase finale della prima frazione, che Zunino trasfoma, doppietta personale a impreziosire una grandissima prova di tutta la formazione allenata da Fabio Nobili.

Che continua nella ripresa: ogni volta che il Castellazzo esce palla al piede il Chisola, che mette in campo tutti i più esperti, me deve soccombere per i padroni di casa dominano, potrebbero chiudere con un punteggio anche più ampio, e la coppia d'attacco Zunino - Di Santo, che si intendono a memoria, fa la differenza.

Castellazzo - Chisola 2-0

Marcatori: pt 6' Zunino, 39' Zunino rig

Castellazzo: Rosti; Cimino, Randazzo, Bellinzona, Benabid, Solia; Recchiuto, Fra. Viscomi, Zunino, Di Santo, M'Hamsi. A disp.: Gallianro, Chiesa, Massone, Castagna, Fed.Viscomi, Cascio, Liguoro, Guglielmi. All.: Nobili

Chisola: Marcaccini; Perotti, Menon, Grancitelli, Bordone, Dagasso, Marangoni, Bottale, Rizo, Germninario, Zeni. A disp.: Biseglia, Bolla, Bernardon, Cristiano, Berutti, Guarnieri, Garcetti, Geraci, Ramonda. All.: Meloni

Arbitro: Decimo di Napoli

Assistenti: Ambrosino e Greco di Nichelino