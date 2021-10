Amag, le deleghe di Ferrari ad Arrobbio. Ma non tutte...

ALESSANDRIA - Il consiglio del Gruppo Amag ha approvato all’unanimità la revoca delle deleghe in capo all’amministratore delegato, Adelio Ferrari, e la loro assegnazione al presidente Paolo Arrobbio.

«E’ stato lo stesso Amministratore Delegato, all’apertura dei lavori, a chiedere la parola per rimettere spontaneamente le deleghe - si legge in una nota diramata dal Gruppo in serata - Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ha assegnato le deleghe al presidente Paolo Arrobbio".

E’ stato lo stesso Arrobbio a proporre tuttavia che alcune specifiche deleghe (Sicurezza, Privacy e completamento lavori di ristrutturazione dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco) rimanessero di competenza di Ferrari, che ha accettato.